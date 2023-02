Wien (www.fondscheck.de) - Andrea Gentilini übernimmt die Leitung der Vontobel-Boutique Vescore, so die Experten von "FONDS professionell".Er trete die Nachfolge von Daniel Seiler an, der sich entschieden habe, Vontobel zu verlassen, um andere berufliche Ziele zu verfolgen. Seiler werde als unabhängiger Berater von Vescore mit Vontobel verbunden bleiben. Darüber informiere die Gesellschaft per Pressemitteilung. ...

