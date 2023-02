Während die JD.com-Aktie in den vergangenen Tagen mal wieder in den Konsolidierungsmodus übergegangen ist, ist JD zumindest an anderer Stelle gerade ein Börsenerfolg gelungen. Das Unternehmen hat in Shanghai diese Woche den ersten börsennotierten China-REIT eines Privatunternehmens mit Warenhäusern unter die Investoren gebracht - und die griffen begeistert zu.Gestern war der erste Handelstag für den Harvest & JD Storage Logistics REIT. Beim Börsen-Debüt sprang der Kurs gleich mal zwölf Prozent ...

