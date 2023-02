DJ MÄRKTE USA/Wall Street verliert an Dynamik

NEW YORK (Dow Jones)--Die Kauflaune an der Wall Street zum Start am Donnerstag flaut im weiteren Verlauf allmählich ab. Die noch leichten Gewinne gehen auch auf das Konto positiver Geschäftsberichte. Daneben suchen Teilnehmer übergeordnet nach Argumenten für den Kauf von Aktien und werden in Deutschland fündig, wo die Inflationsdaten im Januar deutlich niedriger ausgefallen sind als befürchtet. Sollte sich der Trend sinkender globaler Inflationsraten verfestigen, wäre dies ein Argument für weniger stark steigende Leitzinsen - eine Spekulation, die Aktienanlegern in die Karten spielt. Der Dow-Jones-Index gewinnt 0,2 Prozent auf 34.020 Punkte, S&P-500 und Nasdaq-Composite klettern um 0,2 bzw. 0,3 Prozent.

Zuletzt hatten Vertreter der US-Notenbank klar kommuniziert, dass die Zinsen zur Bekämpfung der Inflation weiter steigen müssten. Doch offenbar suche der Markt nach jedem Strohhalm, um zu einer etwas genehmeren Überzeugung zu gelangen, heißt es im Handel. Etwas schwächer als gedacht ausgefallene wöchentliche Arbeitsmarktdaten stützen die Hoffnungen immerhin auf ein Nachlassen von Inflation und Straffung der Geldpolitik. Denn gerade der zuletzt äußerst robuste Arbeitsmarkt hatte Zinssorgen wieder hochkochen lassen. "Die Inflation wird schwerer zu zähmen sein, so die weit verbreitete Meinung. Die Zentralbanken werden viel länger damit beschäftigt sein müssen, als viele Anleger denken", warnt Investmentstratege Niall O'Sullivan von Neuberger Berman vor zu viel Optimismus im Markt.

Überwiegend positive Geschäftsausweise

Abseits der Zinsspekulationen macht die Berichtsperiode Kurse: so ziehen Walt Disney um 2,5 Prozent an. Der Unterhaltungskonzern hat in der abgelaufenen Periode besser als erwartet abgeschnitten. Auftrieb erhält die Aktie jedoch vor allem durch die geplanten Sparmaßnahmen. Das Unternehmen will seine Kosten um 5,5 Milliarden Dollar senken und dazu auch 7.000 Arbeitsplätze streichen.

Pepsico (+1,1%) übertrifft im vierten Quartal die Erwartungen und erhöht die Dividende. Der Getränke- und Snackhersteller hat dank höherer Preise mehr umgesetzt als am Markt erwartet. Auch der bereinigte Gewinn je Aktie übertraf die Analystenschätzungen. Philip Morris steigen nach einem überraschenden Umsatzzuwachs um 0,5 Prozent. Der Tabakkonzern hat im vierten Quartal von einem deutlichen Wachstum bei Vaping-Produkten profitiert. Der Gewinn blieb jedoch unter Markterwartung.

Abbvie ziehen um 5,1 Prozent an, das Biopharmaunternehmen überbot die Marktprognosen im Schlussquartal 2022 - bei sinkenden Gewinnen. MGM Resorts rücken nach Zahlenvorlage um 7,3 Prozent vor. Der Kasinobetreiber profitierte von der Erholung des Tourismus in Las Vegas und an anderen Standorten.

Der Spielzeughersteller Mattel bekam derweil im vierten Quartal die Konsumzurückhaltung der Kunden zu spüren. Die Aktien brechen um 11,6 Prozent ein. Gefragt waren im Weihnachtsgeschäft dagegen die Lautsprecher von Sonos. Die Geschäftszahlen des Unternehmens übertrafen die Erwartungen, die Aktie macht einen Kurssprung von 18,4 Prozent.

Auch Rentenmarkt signalisiert nachlassende Zinsängste

Am Rentenmarkt bewegen sich die Notierungen in engen Grenzen uneinheitlich. Der Dollar notiert etwas leichter, der Dollarindex verliert 0,3 Prozent. Investoren könnten wieder in Dollar-Short-Positionen einsteigen, die auf einen Rückgang der US-Devise setzen, es sei aber zu früh, um einen anhaltenden Abwärtstrend für die Währung zu erwarten, sagt die ING.

Am Ölmarkt fallen die Preise leicht. Analysten sprechen mit Blick auf die jüngste Preisentwicklung von richtungslosen Bewegungen innerhalb einer engen Spanne. Auffällig sei der Umstand, dass seit Jahresbeginn die US-Lagerbestände stiegen, während die US-Regierung parallel die strategische Erdölreserve wieder aufbaue und kein Öl mehr auf den Markt werfe. Dies deute auf eine schwache Nachfrage in den USA hin, heißt es.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 34.019,70 +0,2% 70,69 +2,6% S&P-500 4.125,89 +0,2% 8,03 +7,5% Nasdaq-Comp. 11.941,78 +0,3% 31,26 +14,1% Nasdaq-100 12.541,40 +0,4% 46,03 +14,6% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,47 +4,2 4,43 4,7 5 Jahre 3,80 +0,5 3,80 -19,9 7 Jahre 3,72 +0,9 3,71 -24,8 10 Jahre 3,60 -1,6 3,62 -27,7 30 Jahre 3,64 -3,2 3,67 -33,0 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:20 Mi, 17:52 % YTD EUR/USD 1,0749 +0,3% 1,0734 1,0720 +0,4% EUR/JPY 140,91 +0,1% 140,91 140,91 +0,4% EUR/CHF 0,9891 +0,2% 0,9863 0,9874 -0,1% EUR/GBP 0,8849 -0,3% 0,8868 0,8884 -0,0% USD/JPY 131,07 -0,2% 131,29 131,42 -0,0% GBP/USD 1,2148 +0,6% 1,2102 1,2068 +0,4% USD/CNH (Offshore) 6,7880 -0,1% 6,7904 6,8033 -2,0% Bitcoin BTC/USD 22.530,61 -1,7% 22.674,59 22.753,81 +35,7% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 77,50 78,47 -1,2% -0,97 -3,7% Brent/ICE 84,02 85,09 -1,3% -1,07 -2,0% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 53,10 53,69 -1,1% -0,59 -27,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.871,95 1.876,50 -0,2% -4,56 +2,6% Silber (Spot) 22,18 22,38 -0,9% -0,19 -7,4% Platin (Spot) 961,15 974,30 -1,3% -13,15 -10,0% Kupfer-Future 4,07 4,04 +0,8% +0,03 +6,7% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/raz/flf

(END) Dow Jones Newswires

February 09, 2023 12:15 ET (17:15 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.