Die Aktien der beiden Chemieriesen BASF und Covestro haben sich in den vergangenen Handelswochen in starker Verfassung gezeigt. Schwindende Sorgen wegen zu wenig oder zu teurem Gas und sich aufhellende Konjunkturdaten halfen den DAX-Titeln auf dem Weg nach oben. Darüber hinaus gab es einige bullishe Analystenkommentare. Doch nun wird die Baader Bank skeptisch. So hat Analyst Markus Mayer die Kursziele für BASF und Covestro im Rahmen einer Branchenstudie zwar angehoben, rät aber nun zu Gewinnmitnahmen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...