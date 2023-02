The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 09.02.2023

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 09.02.2023



ISIN Name

US44052W1045 HORIZON GLOBAL DL-,01

US57778N2080 MAWSON INFRA.GRP. DL-,001

BMG216341039 CHINA ECOTO. SUB.HD 0,50

FR0013199916 SOMFY S.A. INH. EO -,20

LU0392494992 LYXOR NORTH AMERICA ETF I

LU0419741177 LYXOR COMMO EX AGRI ETF I

LU1275255799 LYX COMM X AGR HEDG ETF I

US25460P1049 DIRECT COMMUNICATION SOL.

US5838406081 MECHEL PAO ADR RL 10 2

US63008J1088 NANOVIBRONIX DL-,001

Comeback Aktien - Fünf Top-Werte für Ihr Depot Jetzt im kostenlosen Report: Schwierige Zeiten an der Börse brauchen starke Aktien. Am besten solche, die auch noch günstig zu haben sind. Börsenprofi Lars Wißler hat fünf Top-Werte für Sie herausgesucht.