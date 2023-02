Ausschließlich grüne Vorzeichen sind heute bei Standard Lithium zu erkennen. Bei einem Anstieg der Aktie um rund drei Prozent dürfte das niemanden verwundern. Nach diesem Anstieg kostet das Papier nun 4,74 USD. Schalten die Bullen dadurch in den Angriffsmodus?

Kursverlauf von Standard Lithium der letzten drei Monate.

Völlig anders präsentiert sich die Technik nach einem solchen Tagesgewinn. Weil dieses Plus der Aktie zu einem mächtigen Schritt zur nächsten technischen Hürde verhilft. So besteht nur noch eine Kursdifferenz von rund fünf Prozent für neue Monatshochs. Dieser bedeutende Umkehrpunkt liegt bei 4,98 USD. Die nächsten Tage dürften also die ein oder andere Überraschung parat halten.

