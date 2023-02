(shareribs.com) London 09.02.2023 - Der Goldpreis verliert am Donnerstag erneut. Auch der schwächere US-Dollar kann dies nicht ändern. Die Marktteilnehmer erwarten mit Spannung die Daten zur US-Inflation in der nächsten Woche. Gold bewegt sich weiterhin deutlich unter der Marke von 1.900 USD, bedingt durch die unklaren Aussichten für die US-Geldpolitik. In der vergangenen Woche wurde der Leitzins ...

Den vollständigen Artikel lesen ...