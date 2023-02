München (ots) -Erfolgreiche Slowakei-Tour der deutschen U25-Auswahl mit 2 Siegen verbunden mit einem gelungenen Einstand von Alexander Sulzer, der neben Harold Kreis künftig künftig als Co-Trainer der Nationalmannschaft fungiert. Hatte Deutschland am Mittwoch erst im Penaltyschießen gewonnen, gab's nach einer guten Leistung im 2. Und letzten Drittel am Donnerstag einen 3:1-Erfolg. "Heute war's ein wenig schwieriger, weil wir mehr Unterzahl spielen mussten. Aber das haben die Jungs auch gut gemacht. Sie haben geackert, gut in der Struktur gespielt und haben sich am Ende den Sieg verdient", bilanzierte Coach Sulzer zur Premiere: "Ich freue mich schon auf die Zukunft."Nachfolgend die wichtigsten Stimmen vom U25-Länderspiel Deutschland gegen Slowakei Spiel 2 läuft morgen ab 17.15 Uhr. In der PENNY DEL steigt am Sonntag, 12.02.2023, der nächste Spieltag - u.a. mit EHC Red Bull München gegen die Kölner Haie, live ab 13.45 Uhr bei MagentaSport und ab 18.45 Uhr der starke Aufsteiger Frankfurt gegen Düsseldorf.U25-Test: Slowakei - DeutschlandTrainer Alexander Sulzer: "Wir haben sehr solide gespielt, gut hintenraus gespielt, richtige Entscheidungen mit der Scheibe getroffen. Den Puck gut vors Torgebracht. ..Die beiden Spiele waren wirklich vergleichbar. Heute war's ein wenig schwieriger, weil wir mehr Unterzahl spielen mussten. Aber das haben die Jungs auch gut gemacht. Sie haben geackert, gut in der Struktur gespielt und haben sich am Ende den Sieg verdient."Alex Sulzers Fazit nach den beiden Spielen und seinen Einstand: "Es war super, es hat Superspaß gemacht. Das Team ist super, das Team um das Team ist super. Ich freue mich schon auf die Zukunft."Bennet Roßmy, von den Eisbären Berlin,"ist superhappy": "Ab dem 2. Drittel haben wir ein gutes Spiel gespielt, schnell nach vorne und hinten gut dicht gemacht. Cool, wieder Nationalmannschaft zu spielen."PENNY DEL komplett LIVE bei MagentaSportSonntag, 12.02.2023Ab 13:45 Uhr: Augsburger Panther - Grizzlys Wolfsburg, Iserlohn Roosters - ERC Ingolstadt, Bietigheim Steelers - Eisbären BerlinAb 15:00 Uhr: EHC Red Bull München - Kölner HaieAb 16:15 Uhr: Nürnberg Ice Tigers - Schwenninger Wild Wings, Straubing Tigers - Adler MannheimAb 18:45 Uhr: Löwen Frankfurt - Düsseldorfer EGPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/5437723