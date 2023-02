Toronto und Miami (ots/PRNewswire) -Die Transaktion soll die Entwicklung des Mining-Geschäfts mit digitalen Vermögenswerten drastisch verbessern:5,6 EH/s installierte Self-Mining-Kapazität an fünf Standorten in NordamerikaDie kombinierte Diversifizierungsstrategie des Unternehmens wird erheblich ausgeweitet, indemneue Geschäftsbereiche aufgebaut werden, die Fiat-Einnahmen generieren:220 MW an Hosting-Infrastruktur in King Mountain, TexasVerwaltung des Infrastrukturbetriebs mit einer Leistung von 680 MW an den Standorten Kearney, Nebraska,Granbury, Texas, und King Mountain, TexasBruttostromverbrauch an denStandorten für den Eigenbetrieb, das Hosting und den Betrieb der verwalteten Infrastruktur von insgesamt etwa 825 MWDie Transaktion soll das Erreichen der ESG-Ziele beschleunigen, indemerneuerbare Energien und kohlenstofffreie Energie aus Wind-, Wasser- undKernkraftquellen hinzugefügt werdenBill Tai behält seine Rolle als Vorstandsvorsitzender, Jaime Leverton bleibt CEO, AsherGenoot bleibt Präsident, Michael Ho wird Chief Strategy Officer,Shenif Visram bleibt CFODas zusammengeschlossene Unternehmen soll den Namen "Hut 8 Corp." tragen und seinen Sitz in den VereinigtenStaaten habenDie vorliegende Pressemitteilung ist eine "ausgewiesene Pressemitteilung" im Sinne des Prospektnachtrags des Unternehmens vom 17. August 2022 zu seinem vorläufigen Kurzprospekt vom 5. August 2022. Alle Dollarbeträge in dieser Mitteilung sind in USD angegeben, sofern nicht anders vermerkt.Hut 8 Mining Corp. (Nasdaq: HUT) (TSX: HUT) ("Hut 8" oder das "Unternehmen"), ein großer, innovationsorientierter Vorreiter im Mining von digitalen Vermögenswerten und Anbieter von Hochleistungs-Recheninfrastruktur, und U.S. Data Mining Group, Inc. dba US Bitcoin Corp ("USBTC"), Erbauer und strategischer Betreiber von vier Bitcoin-Mining-Zentren in den Vereinigten Staaten, haben heute angekündigt, dass die Vorstände beider Unternehmen einstimmig eine endgültige Vereinbarung über einen Unternehmenszusammenschluss (die "Vereinbarung zum Unternehmenszusammenschluss") genehmigt haben, nach der sich die Unternehmen in einer Fusion auf Aktienbasis zusammenschließen werden (die "Transaktion"). Das zusammengeschlossene Unternehmen wird den Namen "Hut 8 Corp." ("New Hut" oder das "zusammengeschlossene Unternehmen") tragen und in den USA ansässig sein. Die Transaktion soll New Hut als großen, börsennotierten Bitcoin-Miner etablieren, der sich auf wirtschaftliches Mining, stark diversifizierte Einnahmequellen und branchenführende bewährte Verfahren im Bereich ESG konzentriert."Unsere nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Schaffung von Unternehmenswert durch organisches Wachstum und strategische Akquisitionen unter Beibehaltung eines bilanzorientierten Ansatzes hat uns perfekt dafür aufgestellt, unseren Wachstumskurs durch diesen Unternehmenszusammenschluss voranzutreiben", erklärte Jaime Leverton, CEO von Hut 8. "Die Zusammenführung der operativen Erfolgsbilanz und der diversifizierten Einnahmequellen von Hut 8 mit den skalierbaren Mining-Standorten, dem umfangreichen Hosting-Geschäft und der branchenführenden verwalteten Infrastruktur von US Bitcoin fördert nicht nur unsere diversifizierte Strategie und positioniert uns für kurzfristiges Wachstum, sondern etabliert uns auch als starken, in den USA ansässigen Akteur, der bereit und in der Lage ist, zusätzliche Chancen zu ergreifen, sobald sie sich ergeben."New Hut wird an allen sechs Standorten Zugang zu einer Bruttostromleistung von rund 825 MW haben mit Self-Mining, Hosting und gemanagtem Infrastrukturbetrieb.- Es wird über eine installierte Self-Mining-Kapazität von 5,6 EH/s und eine Gesamtenergiemenge von 244 MW an fünf Standorten mit laufendem Self-Mining-Betrieb verfügen: Medicine Hat, Alberta; Drumheller, Alberta; Niagara Falls, New York; Granbury, Texas; und King Mountain, Texas. Die installierte Self-Mining-Produktion von 1,7 EH/s am Standort King Mountain, Texas, gehört dem King Mountain Joint Venture, an dem USBTC zusammen mit einem führenden Energiepartner zu 50 % beteiligt ist (das "King Mountain Joint Venture"). USBTC führt derzeit einen Rechtsstreit mit der Stadt Niagara Falls im US-Bundesstaat New York über den Betrieb am Standort in der Stadt. Der Betrieb läuft ohne Unterbrechung weiter, doch das Team verfügt über einen Notfallplan, den es verfolgen wird, falls keine Lösung zustande kommt.- New Hut wird an seinem Standort in King Mountain, Texas, eine 220-MW-Hosting-Infrastruktur verwalten, die mit einer Mischung aus verschiedenen Energiequellen, darunter Windkraft und Kernkraft, betrieben wird und mehrere Kunden, unter anderem einige der größten Mining-Unternehmen der Branche, unterstützt. Das Hosting ist im Besitz des King Mountain Joint Venture.- Das zusammengeschlossene Unternehmen wird in Kearney, Nebraska, sowie in Granbury und King Mountain, Texas, 680 MW an Infrastrukturen betreiben, die mit Energie aus verschiedenen Quellen, einschließlich erneuerbarer und emissionsfreier Energien, versorgt werden. Dieses einzigartige, hochmoderne Serviceangebot bietet den Betreibern von Bitcoin-Mining-Sites die Möglichkeit, den gesamten täglichen Betrieb, das Hosting, die Site-Verwaltung und die Wartung mithilfe einer speziell entwickelten Site-Management-Software von den USBTC-Fachleuten verwalten zu lassen."Wir waren schon seit einiger Zeit auf der Suche nach dem richtigen Partner, der uns auf unserem ehrgeizigen Wachstumskurs begleitet, und sind überzeugt, dass Hut 8 perfekt zu uns passt", erklärte Michael Ho, Mitbegründer und CEO von USBTC. "Wir waren sofort von der starken Erfolgsbilanz von Hut 8, dem bewundernswerten Finanzmanagement über alle Marktzyklen hinweg und dem gleichgesinnten Ansatz zur Generierung diversifizierter Einnahmequellen begeistert. In diesem Prozess haben wir festgestellt, dass der strategische Einfluss, den diese Transaktion haben wird, beträchtlich ist: Wir sehen einen klaren Weg, unsere gemeinsame Vision zu nutzen, um innovative technologische Fortschritte voranzutreiben und ein unübertroffener Betreiber zu werden.""Die Kombination von Hut 8 und USBTC ist ein wichtiger Schritt, aber erst der Anfang", so Asher Genoot, Mitbegründer und Präsident von USBTC. "Wir sind davon überzeugt, dass New Hut die gängigen Konzepte der Branche in Frage stellen und Maßstäbe für eine strenge Arbeitsweise und Teamkultur setzen wird. Wir konzentrieren uns auf das Aufspüren von Chancen, um ungenutzte Werte im gesamten Mining-Ökosystem zu erschließen. Gemeinsam werden wir ein außergewöhnlicher Self-Mining-Betreiber, Hosting-Anbieter, strategischer Betreiber von gemanagter Infrastruktur, Anbieter von Hochleistungs-Computing-Infrastruktur und ein branchenführendes ASIC-Reparatur- und Vertriebszentrum werden, das sich auf eine erstklassige Betriebstechnologie und IP stützt, um das Wachstum voranzutreiben."Durch die Transaktion entsteht ein führendes, in Nordamerika tätiges Bitcoin-Mining-Unternehmen mit soliden Finanz- und Betriebskennzahlen. Im Rahmen der Vereinbarung zum Unternehmenszusammenschluss wird New Hut von einem gemeinsamen Vorstands- und Managementteam aus Bitcoin-Minern, Energieexperten und Wirtschaftsführern geleitet werden, das die bewährten Kulturen, Stärken und Fähigkeiten beider Unternehmen zusammenführt."Diese Transaktion hat uns die Möglichkeit gegeben, den bedeutenden, unbelasteten Bitcoin-Stack zu nutzen, an dem wir bis heute festgehalten haben", so Jaime Leverton. "In der Zwischenzeit planen wir, unsere Betriebskosten durch eine Kombination aus dem Verkauf des von uns abgebauten Bitcoins, dem Verkauf aus unserem Stack und/oder der Sondierung verschiedener Verschuldungsoptionen zu decken, wie im Rahmen der Vereinbarung zum Unternehmenszusammenschluss vereinbart. Nach erfolgreichem Abschluss der Transaktion werden wir die Gelegenheit nutzen, unsere künftige Finanzstrategie sorgfältig zu überprüfen und festzulegen."Einzelheiten der Transaktion und strategische ÜberlegungenGemäß der Vereinbarung zum Unternehmenszusammenschluss erhalten die Aktionäre von Hut 8 für jede Hut 8-Aktie 0,2 Stammaktien von New Hut (die "Hut-Gegenleistung"), was effektiv zu einer Konsolidierung der Hut 8-Aktien im Verhältnis 5:1 führt. Die Aktionäre von USBTC erhalten für jede Aktie des USBTC-Kapitals 0,6716 Stammaktien von New Hut (die "USBTC-Gegenleistung" und zusammen mit der Hut-Gegenleistung die "Gegenleistung"). Auf der Grundlage des 5-tägigen volumengewichteten Durchschnittspreises (VWAP) für die Aktien von Hut 8 an der Nasdaq am letzten Handelstag vor dem Datum dieser Mitteilung ergibt sich aus der gesamten Gegenleistung eine kombinierte Marktkapitalisierung von ca. 990 Millionen USD.Nach Abschluss der Transaktion ("Abschluss") werden die bestehenden Hut 8-Aktionäre und die USBTC-Aktionäre gemeinsam, auf voll verwässerter Geldbasis, jeweils etwa 50 % der Aktien des kombinierten Unternehmens besitzen. Nach Abschluss der Transaktion werden Hut 8 und USBTC jeweils hundertprozentige Tochtergesellschaften von New Hut.Zu den wichtigsten strategischen, finanziellen und operativen Vorteilen des zusammengeschlossenen Unternehmens gehören1:_________________________1 Die Anlage von Hut 8 in North Bay ist in den vorliegenden Berechnungen nichtberücksichtigt, da ein Gerichtsverfahren mit dem externen Energieversorger desStandorts läuft. Darüber hinaus ist die frühere Anlage von USBTC in Pecos,Texas, in den obigen Berechnungen nicht berücksichtigt, da sie im Rahmen einerSchuldentilgung an einen der früheren Kreditgeber von USBTC übertragen wurde.- Stärkung der Finanzlage und der Flexibilität. Die kombinierte Bilanz schafft größere finanzielle Stabilität über Marktzyklen hinweg und ermöglicht es New Hut, zu wachsen und in neue Möglichkeiten zu investieren. Durch die Vergrößerung und den US-Hauptsitz erwartet das zusammengeschlossene Unternehmen, in neue Indizes aufgenommen zu werden und einen besseren Zugang zu Kapital zu erhalten.- Beschleunigung der Diversifizierungsstrategie von New Hut. Es wird erwartet, dass New Hut monatlich wiederkehrende Fiat-Hosting-Einnahmen von langfristigen Kunden generieren wird: Bitcoin-Mining-Sites, die das Potenzial ihrer Anlagen durch den Betrieb einer verwalteten Infrastruktur maximieren möchten, durch den Verkauf von Geräten an Kunden und durch das MicroBT-zertifizierte Reparaturzentrum, das Kunden in Nordamerika und Nordeuropa bedient.- Fortsetzung des Engagements für die Weiterentwicklung des traditionellen Rechenzentrumsgeschäfts im Bereich High Performance Computing. New Hut setzt sich weiterhin für die Unterstützung und das Wachstum des HPC-Geschäfts ein, das weiterhin einen Eckpfeiler der diversifizierten Strategie des zusammengeschlossenen Unternehmens darstellt und monatlich wiederkehrende Einnahmen von etwa 370 nordamerikanischen Kunden generiert.- Schaffung einer verstärkten, bewährten und vertrauenswürdigen Geschäftsleitung und eines Vorstands mit nachweislicher Wertschöpfung. Das zusammengelegte Führungsteam wird die rund 210 Mitarbeiter von New Hut leiten, um die bestehende und bewährte Strategie des langfristigen und nachhaltigen Wachstums umzusetzen.- Mehr Chancen und Möglichkeiten. Die Transaktion kombiniert eine Reihe von Wachstumsmöglichkeiten an bestehenden Standorten sowie in neu zu erschließenden und in nicht genutzten Bereichen.- Stärkung der Position in einer der weltweiten Bitcoin-Mining-Regionen mit hohem Potenzial. Der Zusammenschluss stärkt New Hut als Bitcoin-Mining-Unternehmen mit Betriebskapazitäten an hochwertigen Standorten in Alberta, Kanada, und Texas, Nebraska und New York in den Vereinigten Staaten.- Förderung des Engagements für Verbesserungen bei allen ESG-Kennzahlen. Im Zuge der Verfolgung gemeinsamer ESG-Ziele verbessert die Transaktion den gesamten Energiemix von New Hut durch die Einbeziehung von Wind-, Wasser- und Kernkraftquellen.- Verbesserung der Energiekompetenz und der Absicherungsmöglichkeiten. Das Team von USBTC bringt eine bedeutende Führungsrolle in den Bereichen Energiebeschaffung, Entwicklung, Nachfragesteuerung, Absicherung, Netzstabilisierung und Analyse in New Hut ein, was die Fähigkeit des zusammengeschlossenen Unternehmens zur besseren Planung eines stabilen und vorhersehbaren Energieverbrauchs und zur Abschwächung schwankender Preise auf den Märkten erheblich verbessert.Zusammenfassung und Zeitplan der TransaktionGemäß den Bedingungen der Vereinbarung zum Unternehmenszusammenschluss wird die Transaktion in Form eines gerichtlich genehmigten Arrangement-Plans (das "Arrangement") unter Einbeziehung von Hut 8 gemäß dem Business Corporations Act (British Columbia) und einer gesetzlich vorgeschriebenen Fusion (die "Fusion") unter Einbeziehung von USBTC gemäß den Gesetzen des US-Bundesstaats Nevada durchgeführt. Das Arrangement erfordert die Zustimmung von mindestens 66 2/3 % der Stimmen der Hut 8-Aktionäre, die auf einer außerordentlichen Versammlung der Hut 8-Aktionäre (die "Versammlung") abstimmen. Die Fusion unterliegt auch der Zustimmung der USBTC-Aktionäre.Der Abschluss der Transaktion unterliegt der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden und Gerichte sowie anderen üblichen Abschlussbedingungen. Zu den voraussichtlich erforderlichen behördlichen Genehmigungen gehört der Erhalt der Genehmigung gemäß dem Competition Act (Kanada) und dem Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act (USA). Darüber hinaus muss das Arrangement vom Obersten Gerichtshof von British Columbia genehmigt werden, und die Stammaktien von New Hut müssen für die Notierung an der Toronto Stock Exchange und dem Nasdaq Capital Market zugelassen werden. Die Vereinbarung zum Unternehmenszusammenschluss enthält Bestimmungen zum Abwerbeverbot sowohl für Hut 8 als auch für USBTC, wobei Hut 8 das treuhänderische Recht hat, ein besseres Angebot anzunehmen, vorbehaltlich des Rechts von USBTC, das Angebot anzugleichen, und anderer üblicher Ausnahmen. Hut 8 ist verpflichtet, USBTC unter bestimmten Umständen eine Kündigungsgebühr von 10,0 Mio. USD zu zahlen.Die Geschäftsführer und Direktoren von Hut 8 haben mit USBTC Unterstützungs- und Abstimmungsvereinbarungen getroffen, in denen sie sich verpflichten, mit ihren Hut 8-Aktien für das Arrangement zu stimmen. Die Geschäftsführer, Direktoren und bestimmte Aktionäre von USBTC haben mit Hut 8 eine Aktionärsunterstützungsvereinbarung abgeschlossen, in der sie sich verpflichten, mit ihren USBTC-Aktien für den Zusammenschluss zu stimmen.Es wird davon ausgegangen, dass die Versammlung und der Erhalt der schriftlichen Zustimmung der USBTC-Aktionäre im zweiten Quartal 2023 stattfinden. Es wird erwartet, dass der Abschluss danach erfolgt, vorbehaltlich der Erfüllung der Abschlussbedingungen gemäß der Vereinbarung zum Unternehmenszusammenschluss.Gemäß der Vereinbarung zum Unternehmenszusammenschluss hat Hut 8 auch zugestimmt, USBTC während der Übergangszeit eine gesicherte Überbrückungsfinanzierung zur Verfügung zu stellen, wobei der erwartete Betrag dieser Finanzierung zwischen 6,0 und 6,5 Millionen USD liegt, vorbehaltlich des Abschlusses der endgültigen Kreditdokumentation.Nach Abschluss der Transaktion werden die Aktien von New Hut an der Toronto Stock Exchange und am Nasdaq Stock Market gehandelt, vorbehaltlich der Genehmigung oder Annahme der Transaktion durch die jeweiligen Börsen.Genehmigung durch den VorstandDie jeweiligen Vorstände von Hut 8 und USBTC haben die Vereinbarung zum Unternehmenszusammenschluss und die Transaktion einstimmig genehmigt. Stifel GMP hat dem Vorstand von Hut 8 eine sogenannte "Fairness Opinion" vorgelegt, in der es heißt, dass das in der Vereinbarung zum Unternehmenszusammenschluss vorgesehene Umtauschverhältnis von USBTC für Hut 8 zum Zeitpunkt dieser Stellungnahme auf der Grundlage des Umfangs der Prüfung und vorbehaltlich der in dieser Stellungnahme genannten Annahmen, Einschränkungen und Qualifikationen aus finanzieller Sicht fair ist. Der Vorstand von Hut 8 erhielt außerdem eine zweite, unabhängige Fairness Opinion von der Duff & Phelps Opinions Practice von Kroll, LLC, die besagt, dass das in der Vereinbarung zum Unternehmenszusammenschluss vorgesehene USBTC-Umtauschverhältnis zum Zeitpunkt dieser Stellungnahme und auf der Grundlage des Umfangs der Überprüfung und vorbehaltlich der in dieser Stellungnahme genannten Annahmen, Einschränkungen und Qualifikationen aus finanzieller Sicht fair für Hut 8 ist.GovernanceNach Abschluss der Transaktion wird das zusammengeführte Unternehmen seinen Sitz in den Vereinigten Staaten haben und von einem bewährten Management-Team geleitet werden, das auf den Stärken und Fähigkeiten beider Unternehmen aufbaut. Die Geschäftsleitung und der Vorstand von Hut 8 werden durch die neuen Mitglieder von USBTC verstärkt, die über umfangreiche Kenntnisse und Erfahrungen verfügen, um die gemeinsamen Aktivitäten zu unterstützen. Der Vorstand von New Hut wird aus 10 Mitgliedern bestehen, davon 5 Mitglieder von Hut 8 und 5 Mitglieder von USBTC.Zu den wichtigsten Führungskräften und Direktoren werden gehören:- Vorstandsvorsitzender - Bill Tai- Chief Executive Officer - Jaime Leverton- Präsident - Asher Genoot- Chief Strategy Officer - Michael Ho- Chief Financial Officer - Shenif VisramBeratung und RechtsbeistandHut 8 hat Stifel GMP als exklusiven Finanzberater sowie Bennett Jones LLP und Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP als Rechtsberater in Verbindung mit der Transaktion beauftragt. USBTC hat Needham & Company als exklusiven Finanzberater und Stikeman Elliott LLP, Greenberg Traurig, P.A., und Brown Rudnick LLP als Rechtsberater für die Transaktion beauftragt.Weitere Informationen zu den Bedingungen der Transaktion entnehmen Sie bitte der vollständigen Vereinbarung zum Unternehmenszusammenschluss und dem Management Proxy Circular, das zu gegebener Zeit an die Hut 8-Aktionäre für die Versammlung verschickt wird und das auf SEDAR unter www.sedar.com und auf EDGAR unter www.sec.gov verfügbar sein wird. Weitere Einzelheiten über die Transaktion sind in einer gemeinsamen Investorenpräsentation zu finden, die auf www.hut8.io/investors und www.usbitcoin.com verfügbar sein wird. Den Aktionären wird empfohlen, das Rundschreiben zur Stimmrechtsvertretung und andere relevante Materialien zu lesen, sobald diese verfügbar sind.AnalystengesprächDie Telefonkonferenz beginnt am 7. Informationen zu Hut 8Hut 8 ist ein großer innovationsorientierter Digital Asset Miner und wird von einem Team von Business-Building-Technologen geleitet, die Bitcoin, Blockchain, Web 3.0 und der Überbrückung der aufstrebenden und traditionellen High-Performance-Computing-Welten optimistisch gegenüberstehen. Mit zwei Digital-Asset-Mining-Standorten in Süd-Alberta und einem dritten Standort in North Bay, Ontario, alle in Kanada, verfügt Hut 8 über eine hohe Kapazitätsrate und einen großen Bestand an unbelastetem, selbst geschürftem Bitcoin. Mit 3.350 Quadratmetern an geodiverser Rechenzentrumsfläche und Cloud-Kapazität, die in erheblichem Umfang mit erneuerbaren und emissionsfreien Ressourcen betrieben werden, revolutioniert Hut 8 die konventionellen Anlagen, um das erste Hybrid-Rechenzentrumsmodell zu schaffen, das sowohl dem traditionellen Hochleistungs-Computing (Web 2.0) als auch den aufstrebenden Digital-Asset-Computing-Sektoren, Blockchain-Gaming und Web 3.0 dient. Hut 8 ist der erste kanadische Digital Asset Miner, der im Nasdaq Global Select Market gelistet wurde. Mit Innovation, Fantasie und Leidenschaft trägt Hut 8 dazu bei, die Digital-Asset-Revolution zu definieren, um Mehrwert und positive Auswirkungen für seine Aktionäre sowie künftige Generationen zu schaffen.Informationen zu US Bitcoin CorpUSBTC wurde von einem Team visionärer Unternehmer und erfahrener Führungskräfte gegründet und ist ein effizientes, umweltfreundliches nordamerikanisches großes Mining-Unternehmen. Durch den Einsatz modernster Technologie und das unermüdliche Streben nach Spitzenleistungen will USBTC den Maßstab für das Machbare in seiner Branche setzen.Mit Standorten in New York, Nebraska und Texas zielt USBTC darauf ab, Elektronen in großem Maßstab zu monetarisieren, indem es Hunderte von Megawatt an Bitcoin-Mining-Infrastruktur betreibt, sowohl unabhängig als auch im Auftrag von Kunden. USBTC ist stolz darauf, innovative Software und Hardware einzusetzen, um in den Bereichen Self-Mining, Hosting und Site Management Ergebnisse zu erzielen.Warnhinweis zu zukunftsgerichteten InformationenDiese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der jeweiligen kanadischen Wertpapiergesetze und der US-amerikanischen Wertpapiergesetze (zusammen "zukunftsgerichtete Informationen"). Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, die sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen Hut 8 erwartet oder antizipiert, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder können, einschließlich solcher Dinge wie zukünftige Geschäftsstrategie, Wettbewerbsstärke, Ziele, Expansion und das Wachstum der Geschäfte, Operationen, Pläne und anderer derartiger Angelegenheiten von Hut 8, sind zukunftsgerichtete Informationen. Zukunftsgerichtete Informationen werden oft mit Begriffen wie "kann", "würde", "könnte", "sollte", "wird", "beabsichtigt", "plant", "erwartet", "erlaubt", "glaubt", "schätzt", "geht davon aus", "prognostiziert", "dürfte", "potenziell", "sieht vor", "ist darauf ausgelegt", "wahrscheinlich" oder mit ähnlichen Ausdrücken beschrieben. Darüber hinaus enthalten alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf Erwartungen, Prognosen oder andere Charakterisierungen zukünftiger Ereignisse oder Umstände beziehen, zukunftsgerichtete Informationen und beinhalten unter anderem Aussagen in Bezug auf: (i) die zu erwartenden Ergebnisse der Transaktion, einschließlich der Vermögens- und Finanzlage von New Hut; (ii) die Fähigkeit von Hut 8 und USBTC, die Transaktion zu den hierin beschriebenen Bedingungen oder überhaupt abzuschließen, einschließlich des Erhalts der erforderlichen behördlichen Genehmigungen, der Genehmigungen der Aktionäre, der gerichtlichen Genehmigungen, der Börsengenehmigungen und der Erfüllung anderer üblicher Abschlussbedingungen; (iii) die zu erwartenden Synergien im Zusammenhang mit der Transaktion in Bezug auf Strategie, Betrieb und andere Angelegenheiten; (iv) Prognosen in Bezug auf die Expansion; (v) Erwartungen in Bezug auf die Hashrate und die Eigengewinnungskapazität des zusammengeschlossenen Unternehmens; (vi) die Beschleunigung der ESG-Bemühungen und -Verpflichtungen und (vii) die Fähigkeit des zusammengeschlossenen Unternehmens, zukünftige Gelegenheiten zu nutzen.Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten, sind keine historischen Fakten, sondern stellen vielmehr die Erwartungen, Schätzungen und Prognosen der Geschäftsleitung in Bezug auf zukünftige Ereignisse dar, die auf bestimmten wesentlichen Faktoren und Annahmen zum Zeitpunkt der getätigten Aussage basieren. Obwohl Hut 8 und USBTC diese Aussagen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung für angemessen halten, unterliegen sie bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten, Annahmen und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von denen abweichen, die hier in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, einschließlich aber nicht beschränkt auf: die Fähigkeit, die erforderlichen Zustimmungen der Aktionäre und die Erfüllung anderer Bedingungen für den Vollzug der Transaktion zu den vorgeschlagenen Bedingungen oder überhaupt zu erhalten; die Fähigkeit, die erforderlichen börslichen, aufsichtsrechtlichen, behördlichen oder sonstigen Genehmigungen in der veranschlagten Zeit oder überhaupt zu erhalten; der voraussichtliche Zeitrahmen für den Abschluss der Transaktion; die Fähigkeit, die zu erwartenden Vorteile der Transaktion oder die Umsetzung des Geschäftsplans für das zusammengeschlossene Unternehmen zu realisieren, auch infolge einer Verzögerung beim Abschluss der Transaktion oder von Schwierigkeiten bei der Integration der Geschäfte der beteiligten Unternehmen (einschließlich der Bindung von Mitarbeitern in Schlüsselpositionen); die Fähigkeit, Synergien und Kosteneinsparungen zum erwarteten Zeitpunkt und im erwarteten Umfang umzusetzen; die möglichen Auswirkungen auf die Mining-Aktivitäten; die möglichen Auswirkungen der Ankündigung oder des Vollzugs der Transaktion auf die Beziehungen, einschließlich der Beziehungen zu Aufsichtsbehörden, Mitarbeitern, Lieferanten, Kunden, Wettbewerbern und anderen wichtigen Interessengruppen; der Ausgang von Rechtsstreitigkeiten in Bezug auf den Rechtsstreit von USBTC mit der Stadt Niagara Falls, New York; Sicherheits- und Cybersicherheitsbedrohungen und Hacks; böswillige Akteure oder Botnetze, die die Kontrolle über die Verarbeitungsleistung im Bitcoin-Netzwerk erlangen; die weitere Entwicklung und Akzeptanz des Bitcoin-Netzwerks; Änderungen des Bitcoin-Mining-Schwierigkeitsgrads; Verlust oder Zerstörung privater Schlüssel; Erhöhungen der Gebühren für die Aufzeichnung von Transaktionen in der Blockchain; Internet- und Stromausfälle; geopolitische Ereignisse; Ungewissheit bei der Entwicklung kryptografischer und algorithmischer Protokolle; Ungewissheit über die Akzeptanz oder die weit verbreitete Nutzung digitaler Vermögenswerte; das Versäumnis, technologische Innovationen zu antizipieren; die COVID-19-Pandemie; der Klimawandel; das Währungsrisiko; das Kreditrisiko und die Wiedererlangung potenzieller Verluste; das Prozessrisiko; das Risiko der Geschäftsintegration; Änderungen der Marktnachfrage; Änderungen des Netzwerks und der Infrastruktur; Systemunterbrechungen; Änderungen der Leasingvereinbarungen; das Versäumnis, die beabsichtigten Vorteile von Stromabnahmeverträgen zu erreichen; das Potenzial für eine unterbrochene oder ausgesetzte Lieferung von Energie an die Mining-Standorte des zusammengeschlossenen Unternehmens. Eine vollständige Liste der Faktoren, die sich auf das Unternehmen auswirken könnten, finden Sie im Abschnitt "Risk Factors" des Jahresinformationsblatts des Unternehmens vom 17. März 2022 sowie in den anderen Dokumenten zur kontinuierlichen Offenlegung von Hut 8, die im Profil des Unternehmens im "System for Electronic Document Analysis and Retrieval" unter www.sedar.com und im EDGAR-Bereich der Website der U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC") unter www.sec.gov verfügbar sind.Diese Risiken stellen keine vollständige Liste der Faktoren dar, die sich auf Hut 8, USBTC oder New Hut auswirken könnten; diese Faktoren sollten jedoch sorgfältig berücksichtigt werden. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Schätzungen und Annahmen als richtig erweisen. Sollten eines oder mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten eintreten oder sollten sich die Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, als falsch erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen abweichen, die in dieser Pressemitteilung als beabsichtigt, geplant, antizipiert, geglaubt, gedacht, vorgeschlagen, geschätzt, prognostiziert, erwartet, projiziert oder angestrebt, beschrieben werden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung sollten nicht als verlässlich betrachtet werden. Die Auswirkung einer Annahme, eines Risikos, einer Ungewissheit oder eines anderen Faktors auf eine bestimmte zukunftsgerichtete Aussage kann nicht mit Sicherheit bestimmt werden, da sie voneinander abhängig sind und die zukünftigen Entscheidungen und Maßnahmen von New Hut von der Beurteilung aller Informationen durch die Geschäftsleitung zum relevanten Zeitpunkt abhängen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten ab dem Datum dieser Pressemitteilung. Sowohl Hut 8 als auch USBTC lehnen ausdrücklich jede Verpflichtung zur Aktualisierung oder Änderung von Aussagen ab, die zukunftsgerichtete Aussagen oder die ihnen zugrundeliegenden Faktoren oder Annahmen enthalten, sei es infolge neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderweitig, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich die hierin enthaltenen Informationen auf den Stand zum Zeitpunkt der Erstellung und nicht auf einen zukünftigen Zeitpunkt. Sie werden nicht aktualisiert oder anderweitig überarbeitet, um Informationen, die später verfügbar werden, oder Umstände oder Änderungen, die nach dem Zeitpunkt der Erstellung auftreten, mit einzubeziehen.Zusätzliche Informationen zur Transaktion und wo sie zu finden sindIm Zusammenhang mit der Transaktion, die im Falle ihres Abschlusses dazu führen würde, dass New Hut ein neues börsennotiertes Unternehmen wird, wird New Hut voraussichtlich eine Registrierungserklärung auf Formular S-4 (das "Formular S-4") bei der U.S. Securities Exchange Commission (die "SEC") einreichen. USBTC und Hut 8 bitten Investoren, Aktionäre und andere interessierte Personen dringend, das Formular S-4, einschließlich etwaiger Änderungen, das Rundschreiben der Hut-Versammlung sowie andere bei der SEC einzureichende Dokumente und Unterlagen, die bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden im Zusammenhang mit der Transaktion einzureichen sind, zu lesen, sobald diese verfügbar sind, da sie wichtige Informationen über USBTC, Hut, New Hut und die Transaktion enthalten werden. New Hut verfügt außerdem über und wird weitere Dokumente bezüglich der Transaktion bei der SEC einreichen. Diese Pressemitteilung ist kein Ersatz für das Formular S-4 oder andere Dokumente, die den Hut-Aktionären oder den USBTC-Aktionären im Zusammenhang mit der Transaktion zugesandt werden können. Investoren und Wertpapierinhaber können kostenlose Exemplare des Formulars S-4 und aller anderen relevanten Dokumente, die von New Hut bei der SEC eingereicht wurden oder noch eingereicht werden, über die von der SEC unterhaltene Website www.sec.gov oder durch Kontaktaufnahme mit der Investor-Relations-Abteilung von Hut 8 unter info@hut8.io und von USBTC unter info@usbitcoin.com erhalten.Kein Angebot und keine AufforderungDiese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar, noch soll ein Verkauf von Wertpapieren in einer Gerichtsbarkeit stattfinden, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen der betreffenden Gerichtsbarkeit ungesetzlich wäre. 