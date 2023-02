Nach den jüngsten Kursgewinnen dürften die Anleger am deutschen Aktienmarkt zum Wochenschluss Kasse machen. Am Freitag wird der DAX rund 0,66 Prozent tiefer starten bei 15.420 Punkten. Beflügelt von einem Kurssprung bei Siemens hatte der Leitindex am Donnerstag 0,7 Prozent auf 15.523 Punkte gewonnen. Doch bereits im Tagesverlauf hatte der DAX stark abgegeben, weil er sogar die 15.660 Punkte erreicht hatte. Grund dafür waren sehr schwache US-Börsen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...