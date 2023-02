Die BYD-Aktie (WKN: A0M4W9) ist am Freitag um fast -4% abgerutscht, nachdem Ankerinvestor Warren Buffett erneut seine Position bei dem Mischkonzern verringert hat. Es ist derzeit nicht die einzige Sorge, die Anleger des E-Autobauers plagt. Die Chinesen haben jedoch mehrere Asse im Ärmel, um auch in diesem Jahr die Markterwartungen übertreffen zu können. BYD ist ein agiler chinesischer Mischkonzern, der sich in drei Hauptgeschäftsfelder aufteilt: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...