Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Am Morgen werden zwar die Wachstumszahlen in Großbritannien für das vierte Quartal 2022 erwartet und im Tagesverlauf stehen erneut Redebeiträge von EZB-Ratsmitgliedern an, so die Analysten der Helaba.Mit der erwarteten Stagnation der britischen Wirtschaft und den von EZB-Seite vermutlich wiederholten Forderungen nach weiteren Zinserhöhungen gebe es aber wohl keine wesentlichen Impulse für das Marktgeschehen. Ansonsten sei der Kalender nur schwach gefüllt und die Akteure würden sich daher bis zum Nachmittag auf das vorläufige Michigan Sentiment gedulden müssen. ...

