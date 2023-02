Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die Deutsche Pfandbriefbank emittiert eine neue Anleihe (ISIN DE000A30WF84/ WKN A30WF8) mit einem Emissionsvolumen von 500 Millionen Euro, so die Börse Stuttgart.Gezahlt werde ein jährlicher Kupon in Höhe von 5,00%, erstmalig am 05.02.2024. Das Laufzeitende sei am 05.02.2027. Gehandelt werden könne ab einem Mindestbetrag von 1.000 Nominalen in kleinsten handelbaren Einheiten von ebenfalls 1.000 Nominalen. Moody's vergebe ein Aa1 Rating. (Bonds Weekly Ausgabe vom 09.02.2023) (10.02.2023/alc/n/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...