Im vergangenen Jahr war bei der Ströer-Aktie der Wurm drin. Der Anteilsschein verlor in der Spitze um 50 Prozent an Wert. Inzwischen haben sich die Aussichten wieder aufgehellt. Eine klassische Trendwende-Formation stellt jetzt ein attraktives Kursziel in Aussicht. Von Karen Szola Bis unter 35 Euro tauchte die Aktie des Anbieters für Außen- und Online-Werbung im September 2022 auf ein Mehrjahrestief hinab, bis endlich wieder Nachfrageüberhang einsetzte. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...