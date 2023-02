SGT German Private Equity (SGF) - meldete für das Geschäftsjahr 2002 ein niedrigeres Ergebnis als erwartet, was hauptsächlich auf eine einmalige, nicht zahlungswirksame Abschreibung von Vermögenswerten zurückzuführen ist. Dies machte einen einmaligen Gewinn, den das Unternehmen im ersten Halbjahr erzielt hatte, teilweise wieder wett. Im Gesamtjahr und auf bereinigter Basis blieb SGF mit einem EPS von EUR 0,03 (eAR: EUR 0,12-0,14) profitabel. Die Vermögensverwaltungssparte ist nach wie vor der Hauptertragsbringer der SGF, während das VC-Portfolio aufgrund von Wertberichtigungen im Zuge der Marktvolatilität im Jahr '22 einen Verlust verzeichnete. Trotz der Senkung der Prognose erwarten die Analysten von AlsterResearch eine Verfünffachung des bereinigten Ergebnisses im Jahr 2023, was sie in ihrer Kaufempfehlung bestärkt. Allerdings senken die Analysten ihr Kursziel von EUR 4,00 auf EUR 3,00, was die insgesamt niedrigeren Schätzungen widerspiegelt. Positiv zu vermerken ist, dass SGF weiterhin Cash in Form von Dividenden und/oder Aktienrückkäufe an die Aktionäre ausschütten wird, was nach Ansicht der Experten von AlsterResearch den Aktienkurs unterstützen wird. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/SGT%20German%20Private%20Equity





