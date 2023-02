Um die Abhängigkeit von russischem Gas drastisch zu reduzieren, hat Deutschland innerhalb kürzester Zeit drei neue Flüssiggas-Terminals (LNG) an den Küsten geschaffen. Die Terminals in Wilhelmshaven und Lubmin sind bereits funktionstüchtig, Ende Februar soll dann das LNG-Terminal in Brunsbüttel betriebsbereit sein. Und diese Aktien dürften profitieren. Über die neuen LNG-Terminals an den deutschen Küsten ist am vergangenen Dienstag mit 204 Gigawattstunden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...