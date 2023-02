Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die FED hat Anfang Februar das Leitzinsintervall um 25 Basispunkte auf 4,50% bis 4,75% angehoben und weitere Zinserhöhungen in Aussicht gestellt, so die Analysten der DekaBank.Der Auftritt von FED-Chef Powell bei der anschließenden Pressekonferenz sei aus Sicht der Kapitalmärkte wenig überzeugend gewesen, sodass sich die Erwartungen einer Leitzinswende in der zweiten Jahreshälfte gehalten hätten. Diese seien erst mit der Veröffentlichung des Arbeitsmarktberichts für Januar ins Wanken gekommen, weil dieser eine sehr hohe Dynamik am Arbeitsmarkt angedeutet habe. Die Analysten der DekaBank würden davon ausgehen, dass nach einer weiteren Leitzinserhöhung um 25 Basispunkte im März der Hochpunkt bei den Leitzinsen erreicht sein werde. Bis zur ersten Jahreshälfte 2025 könnten die Leitzinsen wieder auf ein neutrales Niveau gesenkt werden. (Ausgabe Februar 2023) (10.02.2023/alc/a/a) ...

