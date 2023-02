Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Angesichts verschiedener Notenbanksitzungen hielten sich in der Vorwoche die Emittenten auf dem Primärmarkt zurück, so die Analysten der Helaba.In dieser Woche habe sich insbesondere der SSA-Segment eindrucksvoll zurückgemeldet. Die Neuemissionen hätten auf eine sehr rege Nachfrage getroffen, was zu sehr hohen Bid/Cover-Ratios geführt habe. Am Montag sei vom Land Berlin die Debüt-Sustainability Anleihe (10 Jahre, 750 Mio. EUR) sehr erfolgreich platziert worden. Damit gehe das vierte Bundesland - nach Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Hessen - mit nachhaltigen Anleihen an den Start. Die Berlin-Anleihe habe einen regelrechten Ansturm ausgelöst, sodass bereits nach drei Stunden die sehr granularen Orderbücher bei rund 5,25 Mrd. EUR hätten geschlossen werden können. Der Spread habe sich im Vergleich zur Vermarktung um 3 Bps. eingeengt. ...

