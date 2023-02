Frankfurt am Main (www.anleihencheck.de) - Dank des starken Rückgangs der Gaspreise seit Mitte Dezember konnte das Schreckgespenst einer schweren Rezession in Europa infolge von Engpässen in der Energieversorgung abgewendet werden, so François Rimeu, Senior Strategist von La Française AM.Mehr noch: Die milden Temperaturen hätten eine Aufstockung der Gasvorräte zu einem Zeitpunkt ermöglicht, an dem die Vorräte aufgrund des hohen Verbrauchs normalerweise deutlich zurückgehen würden. Inzwischen sind die Temperaturen und damit die Vorräte zurückgegangen, aber das ändert nichts am Ergebnis: Für den Winter 2022 und vielleicht sogar für den Winter 2023 liegen die Versorgungsprobleme hinter uns, so die Experten von La Française AM. ...

