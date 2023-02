Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Straffung der Geldpolitik hat weiterhin einen nur begrenzten Einfluss auf die Renditen langlaufender Bundesanleihen, so die Analysten der DekaBank.Dies liege erstens daran, dass die EZB das Abschmelzen ihrer Wertpapierbestände über einen sehr langen Zeitraum strecken wolle. Zweitens würden sich Marktteilnehmer zunehmend auf im kommenden Jahr beginnende Leitzinssenkungen einstellen. Derartige Erwartungen könnten in den nächsten Monaten zusätzliche Nahrung erhalten, da die Inflationsraten allein aufgrund von Basiseffekten deutlich zurückgehen würden. Weitere Leitzinserhöhungen der EZB dürften sich daher in einem zwischenzeitlich noch inverseren Verlauf der Bundkurve niederschlagen. Bei einer hartnäckig hohen Kerninflation und sich bessernden Konjunkturdaten würden die Analysten der DekaBank jedoch vorerst nicht mit absoluten Renditerückgängen langlaufender Bundesanleihen rechnen. (Ausgabe Februar 2023) (10.02.2023/alc/a/a) ...

