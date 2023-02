München (ots) -- Der Song handelt von der Befreiung aus emotionaler Abhängigkeit- Gefördert durch die Initiative Musik gemeinnützige Projektgesellschaft mbH- "C'est la vie" ab Freitag, 10. Februar 2023, digital auf allen Kanälen erhältlichDurch eine glückliche Begegnung mit Sänger Nico Suave fand die Schülerin EMY zur Musik. Heute veröffentlicht sie eigene Songs und widmet ihr Leben ganz der musikalischen Leidenschaft. Die neue Single "C'est la vie" erscheint am 10. Februar bei El Cartel Music und ist digital auf allen Kanälen erhältlich."Humor meets Tiefgründigkeit" - so beschreibt sich die 20-jährige Sängerin EMY gerne selbst. Die Hamburgerin, die eigentlich Emely heißt, fand durch einen glücklichen Zufall zur Musik.2021 lernte sie den Musiker Nico Suave kennen. Mit ihrem ersten Besuch in seinem Tonstudio begann für die damals 18-jährige ein ganz neues Leben. Nach ihrer gemeinsamen Debut Single "Camouflage" befand sie sich sogar im Vorentscheid für den Eurovision Song Contest 2022. Mit Team Liebe und dem Song "Hallo Welt" belegten sie den dritten Platz.In einer künstlerischen Familie ist EMY nicht aufgewachsen, allein in ihrem Kinderzimmer fing sie an, zu Adele und James Arthur zu singen. Mittlerweile schreibt die junge Sängerin eigene Songs und konnte durch andere Künstlerinnen und Künstler einiges an Erfahrung gewinnen: Auf der Bühne stand sie bereits mit Seven, Teesy, Stephanie Heinzmann und Michael Schulte.Über die Entstehung des Songs erzählt sie: "Die Vocals zur neuen Single "C'est la vie" sind am ersten Tag meiner Abiturprüfung entstanden. Der Titel handelt von einer Beziehung zu einem Mann, die sehr toxisch war und wie es ist, jemanden zu lieben, der einem wissentlich nicht guttut. Er handelt von emotionaler Abhängigkeit, in die ich mich aus Verlustangst begeben habe. Der Prozess, sich aus einer solchen Beziehung und der damit einhergehenden Abhängigkeit zu befreien, ist sehr schmerzhaft und auch nicht unbedingt geradlinig.""C'est la vie" von EMY erscheint am 10. Februar 2023 bei EL CARTEL MUSIC.Gefördert durch die Initiative Musik gemeinnützige Projektgesellschaft mbH im Rahmen von Neustart Kultur mit Projektmitteln der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien.----- Download / Stream (https://zebralution.lnk.to/cestlavie)---------- Musikvideo (https://youtu.be/FBFX0zemx0k) -----Pressekontakt:RTLZWEIUnternehmenskommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100001974/100902746