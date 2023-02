Der US-Fahrdienstanbieter und Uber-Konkurrent hat enttäuschende Zahlen gemeldet. So konnte zwar der Umsatz im vergangenen Quartal um knapp 24 % auf 1,2 Mrd. $ gesteigert werden, während sich aber der Verlust auf 558 Mio. $ verdoppelt hat. Auch die Zahlen für das Gesamtjahr sind wenig inspirierend ausgefallen: Während der Umsatz lediglich um gut 5 % auf 4,095 Mrd. $ gestiegen ist, hat sich der Verlust um 49 % auf 1,58 Mrd. $ ausgeweitet.



An der Börse wird die Aktie heute im europäischen Handel regelrecht abgestraft. Die Aktie notiert rund 32 % im Verlust. Wir raten schon seit längerem von einem Investment in Lyft ab. Dabei bleibt es auch weiterhin.



Oliver Kantimm, Redaktion "Der Aktionärsbrief", www.bernecker.info





