CompuGroup Medical (CGM) hat vorläufige Ergebnisse für das vierte Quartal 2022 vorgelegt. Sowohl das Umsatzwachstum als auch das bereinigte EBITDA verzeichneten eine Trendwende nach einem schwachen dritten Quartal. Die Ergebnisse für das Gesamtjahr 2022 waren gut: Umsatzwachstum, Anteil der wiederkehrenden Umsätze, adj. EBITDA-Marge und FCF lagen alle innerhalb des vom Management prognostizierten Bereichs. Das Management hat eine Prognose für 2023 abgegeben und seine mittelfristigen Ambitionen bestätigt. Die Analysten von AlsterResearch halten CGM nach wie vor für ein gutes Investment. Die stabile Kundenbasis, der hohe Anteil an wiederkehrenden Umsätzen und die Investitionen in Wachstumsprojekte in der Vergangenheit machen CGM zu einem attraktiven Unternehmen. Die geplante Partnerschaft mit SAP (für eine Revenue-Cycle-Management-Lösung) und die Übernahme eines 20%igen Anteils an New Line (für die Internationalisierung des Datengeschäfts) geben der Aktie einen zusätzlichen Schub. AlsterResearch bekräftigt das BUY-Rating für die Aktie mit einem nur leicht angepassten DCF-basierten Kursziel von EUR 61,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/CompuGroup%20Medical%20SE





