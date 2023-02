Vernehmlicher Jubel ist heute bei allen Paion-Aktionären zu hören. Denn die Aktie verzeichnet aktuell ein Plus von rund drei Prozent. Damit ist der Titel in den Gewinnerlisten ganz vorne zu finden. Eröffnen sich dadurch neue Gewinnchancen?

Anleger-Tipp zum Jahreswechsel: Diese Aktien eröffnen für 2023 die größten Gewinnchancen. Einfach hier klicken und Sonderstudie nur jetzt zum Jahresende ausnahmsweise gratis anfordern!

Kursverlauf von Paion der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Paion-Analyse einfach hier klicken.

Die Technische Analyse gibt nach einem solchen Kursschub grünes Licht. Dieser Tag lässt die Aktie nämlich richtig Fahrt aufnehmen auf dem Weg zum entscheidenden Widerstand. Immerhin steht nur noch eine Differenz von rund sechzehn Prozent bis zu den 4-Wochen-Hochs in den Büchern. Dieser obere Wendepunkt liegt bei 0,90 EUR. Anleger sollten sich also anschnallen, denn er dürfte in den nächsten Tagen hoch her gehen.

Anleger, die von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...