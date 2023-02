Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Weltwirtschaft und die Kapitalmärkte befinden sich in rauer See, so die Analysten der DekaBank.Der Wellengang sei beträchtlich, immer wieder drehe der Wind und schwere Böen würden das Steuern erschweren. Am Ruder stünden die Notenbanken. Sie müssten den Kurs vorgeben und halten. Doch da seien immer wieder die Kapitalmärkte, die den Notenbanken mit ihren abweichenden Erwartungen an den künftigen geldpolitischen Kurs ins Steuerrad greifen würden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...