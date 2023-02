Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Im Vergleich mit der Vorwoche nahmen seit Montag die Primärmarkt-Aktivitäten sehr deutlich zu, so die Analysten der Helaba.Elf Covereds mit einem Volumen von 9,85 Mrd. EUR seien seitdem emittiert worden. Die Überzeichnungsraten seien allesamt sehr deutlich ausgefallen. Emittenten aus verschiedenen Jurisdiktionen seien aktiv gewesen. Ein Highlight habe zweifellos die Belfidus dargestellt, deren vierjährige, auf EUR 500 Mio. EUR limitierte Anleihe ein finales Orderbuch in Höhe von 3,6 Mrd. EUR auf sich habe vereinen können. Die 7,2-fache Überzeichnung habe eine markante Spread-Einengung von 6 Bps. im Vergleich zur initialen Vorgabe begünstigt. Im Durchschnitt habe das Bid/Cover-Ratio in dieser Woche bei stattlichen 3,7 gelegen. ...

