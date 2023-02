München (www.anleihencheck.de) - Kommenden Dienstag stehen in den USA die Inflationszahlen für den Januar an. Wir rechnen mit einem weiteren Rückgang der Inflation, was der FED in die Hände spielen würde, so Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck a Quintet Private Bank.Der Experte rechne damit, dass "die FED den US-Leitzins im März und dann final im Mai um jeweils 25 Basispunkte erhöhen wird." Greil: "Dann hätte sie Amerikas Leitzinsen seit März 2022 im Rekordtempo um 500 Basispunkte nach oben gezogen, was die Wirtschaft und damit die Inflation hoffentlich ausreichend abkühlt." ...

