Linz (www.anleihencheck.de) - Trotz der vergleichsweisen geringen Inflationsrate von 3,50% hat die Schweizer Nationalbank (SNB) bereits im Dezember die Zinsen auf 1,00% angehoben, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Eine kürzlich veröffentlichte Studie der Schweizer Privatwirtschaft prognostiziere einerseits einen Aufschwung der Schweizer Konjunktur, andererseits würden hohe Inflationserwartungen beschrieben. Die SNB scheine daher alarmiert zu bleiben und stelle eine weitere Zinserhöhung für März in Aussicht. Aktuell notiere der Schweizer Franken knapp unter 0,9900 - die Stärke der Währung werde anhalten. (10.02.2023/alc/a/a) ...

