BYD hat einen Auftrag über 52 Elektrobusse vom ÖPNV-Betreiber Transdev in Schweden erhalten. Die Bestellung umfasst 44 E-Busse mit einer Länge von 15 Metern sowie acht 12-Meter-Busse zum Einsatz in der Provinz Gästrikland an der Ostküste Schwedens. Bei den 15-Meter-Bussen mit Doppelachse hinten handelt es sich um eine Fahrzeugkategorie, die in den skandinavischen Ländern vor allem im Überlandbetrieb ...

Den vollständigen Artikel lesen ...