Volvo Trucks hat seinen ersten vollelektrischen Transportbetonmischer ausgeliefert. Der Volvo FMX Electric geht an den Baustoffhersteller Cemex, der ihn in einem Transportbetonwerk in Berlin-Spandau einsetzt. Das nun ausgelieferte Fahrzeug auf Basis eines Volvo FMX Electric stammt aus einer Vereinbarung, die Volvo und Cemex im Jahr 2021 geschlossen hatten. Seinerzeit erklärte Cemex nur allgemein, ...

