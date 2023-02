EQS-News: CEWE Stiftung & Co. KGaA / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

CEWE: Starke Umsatz- und Ergebnisentwicklung in 2022



10.02.2023 / 12:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



CEWE: Starke Umsatz- und Ergebnisentwicklung in 2022 Umsatz legt auf 741,0 Mio. Euro zu und übertrifft eigene Zielsetzung

EBIT steigt auf 75,6 Mio. Euro und liegt deutlich in oberer Hälfte des Zielkorridors

CEWE FOTOBUCH, Kalender und viele weitere Fotoprodukte sind mit teilweise deutlichem Wachstum weiterhin beliebte Weihnachtsgeschenke

Auch Kommerzieller Online-Druck und Einzelhandel legen zu und verbessern Ergebnis

Oldenburg, 10. Februar 2023. Die CEWE Stiftung & Co. KGaA (SDAX, ISIN: DE 0005403901) hat das Geschäftsjahr 2022 nach vorläufigen, noch nicht testierten Zahlen mit einem deutlich gestiegenen Umsatz und einem stärkeren Ergebnis abgeschlossen als im Vorjahr: Der Umsatz legt danach mit +7,0% um 48,2 Mio. Euro auf 741,0 Mio. Euro zu und übertrifft damit die für 2022 geplante Zielsetzung von 680 bis 740 Mio. Euro (2021: 692,8 Mio. Euro). Das operative Ergebnis (EBIT) steigt auf 75,6 Mio. Euro und erreicht einen Wert klar in der oberen Hälfte der für 2022 geplanten Zielbandbreite von 65 bis 80 Mio. Euro (EBIT 2021: 72,2 Mio. Euro). "Das kräftige Wachstum und das starke Ergebnis 2022 sind eine eindrucksvolle Leistung des gesamten CEWE-Teams. Sämtliche Unternehmensbereiche haben die besonderen Herausforderungen des Jahres 2022 erstklassig gemanagt, die Auswirkungen der Inflation hervorragend kompensiert und den reibungslosen Ablauf aller Lieferketten entlang des gesamten Wertschöpfungsprozesses permanent sichergestellt. Allein seit 2015 haben wir den Umsatz um mehr als ein Drittel gesteigert, das EBIT mehr als verdoppelt und somit die Margenqualität klar verbessert", so Dr. Olaf Holzkämper, CFO der CEWE Stiftung & Co. KGaA. Kräftiges Wachstum im vierten Quartal Die traditionelle Saisonspitze im vierten Quartal 2022 hat mehr als 100% des Jahresergebnisses beigetragen: Der Umsatz legte im Vergleich um 7,0 Prozent auf 318,7 Mio. Euro zu (Q4 2021: 297,8 Mio. Euro) und das EBIT um 6,8% auf 77,0 Mio. Euro (EBIT Q4 2021: 72,1 Mio. Euro). Dabei profitiert CEWE weiter stark von seiner frühzeitigen Transformation in ein digitales Geschäftsmodell: Sowohl der Trend zum Fotografieren mit dem Smartphone sowie einfach online oder mobil über Apps bestellbare Fotoprodukte treiben das Wachstum. Gleichzeitig bildet die flächendeckende Struktur von anerkannten Handelspartnern eine solide Basis für einen kundennahen Service. Neue Fotoprodukte bereichern das Weihnachtsgeschäft Auch 2022 präsentierte CEWE pünktlich zum Weihnachtsfest erneut viele Innovationen rund um persönliche Foto-Geschenke, wie z.B. den neuen XXL-Adventskalender mit Tony's Chocolonely, den Foto-Adventskalender mit Poster-Collage, den Tischkalender "Nature" aus 100% recyceltem Papier oder den TIPA-prämierten, personalisierten Schuber für das CEWE FOTOBUCH XL. Auch dadurch hat das CEWE FOTOBUCH 2022 mit einem Plus von 3,6% auf eine Absatzmenge von 5,85 Mio. Exemplaren erfreulich zugelegt (2021: 5,65 Mio. Exemplare). Ebenso stieg die Gesamtanzahl an Fotos über alle Produkte mit 2,28 Mrd. Stück im Berichtsjahr um 4,4% an (2021: 2,18 Mrd. Fotos). Die Corona-Normalisierung mit der Rückkehr von v.a. internationalen Urlaubsreisen, Veranstaltungen, Feiern und Festen hat 2022 bei Konsumenten zu vielen neuen Fotos geführt. "Durch eine starke Leistung aller Mitarbeitenden in der CEWE-Gruppe haben wir die Steigerung der Reiseaktivität unserer Kundinnen und Kunden auch in ein gutes Geschäft für CEWE umgewandelt. Unsere hohe Innovationsdynamik, die nachhaltige Qualität unserer Produkte und die endkundenzentrierte Markenkommunikation spielen dabei eine Schlüsselrolle. Besonders freut uns, dass dadurch die Kundenzufriedenheit im Jahr 2022 noch einmal im Vergleich zu den Vorjahren deutlich gestiegen ist", erläutert Marketing-Vorstand Thomas Mehls. Auch Kommerzieller Online-Druck und Einzelhandel mit profitablem Wachstum Sowohl das Geschäftsfeld Kommerzieller Online-Druck als auch der Einzelhandel haben nach vorläufigen Berechnungen das Geschäftsjahr 2022 mit einem erneut profitableren Wachstum abgeschlossen. Dazu trugen die optimierte Produktions- und Kostenstruktur im Kommerziellen Online-Druck und die verbesserte Filialstruktur im Einzelhandel bei. Gesamtjahr 2022 im Vorjahres- und Zielvergleich (vorläufige Zahlen) CEWE-Gruppe Einheit Ist 2021 Ziel 2022 Ist 2022 Fotos Mrd. Stck. 2,182 2,0 bis 2,3 2,278 CEWE FOTOBUCH Mio. Stck. 5,65 5,4 bis 5,8 5,84 Umsatz Mio. Euro 692,8 680 bis 740 741,0 EBIT Mio. Euro 72,2 65 bis 80 75,6 Das EBIT 2022 enthält sogar einen negativen Effekt von -0,4 Mio. Euro aus der nun finalisierten Kaufpreisallokation der Hertz Systemtechnik GmbH. CEWE hatte den Systemlieferanten der CEWE Fotostation im Mai 2022 übernommen. Viertes Quartal 2022 (vorläufige Zahlen) CEWE-Gruppe Einheit Q4-2021 Q4-2022 Abw. % Abw. abs. Fotos Mrd. Stck. 0,832 0,884 +6,2% +0,052 CEWE FOTOBUCH Mio. Stck. 2,33 2,45 +5,2% +0,12 Umsatz Mio. Euro 297,8 318,7 +7,0% +21,0 EBIT Mio. Euro 72,1 77,0 +6,8% +4,9 Prozentabweichungen sind grundsätzlich mit den exakten Werten berechnet. Sämtliche Angaben zum Geschäftsjahr 2022 basieren auf vorläufigen, noch nicht testierten Daten. Der vollständige, testierte Jahresabschluss wird im Rahmen der Bilanzpresse- und Analystenkonferenz am 30. März 2023 vorgestellt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

CEWE Stiftung & Co. KGaA, Axel Weber (Investor Relations)

Tel.: 0441 / 404 - 2288, eMail: IR@cewe.de Internet: cewe.de , pixum.de , deindesign.de , whitewall.com , cheerz.com , saxoprint.de, viaprinto.de , laser-line.de Alle CEWE-Apps sind in den App-Stores verfügbar: CEWE FOTOWELT, CEWE POSTCARD und weitere Foto-Apps sowie die CEWE Investor Relations-App für iPad© oder Android-Tablet, mit Geschäfts- und Quartalsberichten, Präsentationen sowie der Nachhaltigkeitsberichterstattung. Treffen Sie uns gerne auf einer dieser Investmentkonferenzen oder verfolgen Sie unsere anstehenden Veröffentlichungen: Finanzterminkalender (soweit terminiert) 30.03.2023 CEWE Bilanzpresse- und Analystenkonferenz 2023, Frankfurt 30.03.2023 Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2022 11.05.2023 Veröffentlichung der Q1 2023 Zwischenmitteilung 07.06.2023 Hauptversammlung 2023, Weser-Ems-Halle Oldenburg 11.08.2023 Veröffentlichung des H1 2023 Zwischenberichts 19.09.2023 Berenberg & Goldman Sachs German Corporate Conference 2023, München 20.09.2023 Baader Investment Conference 2023, München 10.11.2023 Veröffentlichung der Q3 2023 Zwischenmitteilung 28.11.2023 Deutsches Eigenkapitalforum 2023, Frankfurt Über CEWE Die CEWE-Gruppe ist Europas führender Foto-Service und Onlinedruck-Anbieter. Aus den Anfängen im Jahr 1912 hat sich CEWE als erste Adresse im Foto-Service für alle entwickelt, die mehr aus ihren Fotos machen wollen. Dafür steht insbesondere das vielfach ausgezeichnete CEWE FOTOBUCH mit jährlich mehr als sechs Millionen verkauften Exemplaren. Weitere personalisierte Fotoprodukte erhalten Kunden zum Beispiel unter den Marken CEWE, WhiteWall und Cheerz - sowie bei vielen führenden europäischen Einzelhändlern. Rund um ihre persönlichen Fotos werden sie in diesen Markenwelten zu vielfältigen kreativen Gestaltungen inspiriert und vertrauen dem Unternehmen jährlich mehr als 2 Mrd. Fotos an. Zusätzlich hat die CEWE-Gruppe für den noch jungen Onlinedruck-Markt eine hocheffiziente Produktion für Werbe- und Geschäftsdrucksachen aufgebaut. Über die Vertriebsplattformen SAXOPRINT, LASERLINE und viaprinto erreichen jährlich Milliarden Qualitätsdruckprodukte zuverlässig ihre Kunden. Die CEWE-Gruppe ist auch durch die Gründerfamilie Neumüller als Ankeraktionär auf nachhaltige Unternehmensführung ausgerichtet und wurde dafür bereits mehrfach ausgezeichnet: Wirtschaftlich langfristig orientiert; partnerschaftlich und fair mit Kunden, Mitarbeitenden sowie Lieferanten; gesellschaftlich verantwortlich und umwelt- sowie ressourcenschonend. So werden beispielsweise alle CEWE-Markenprodukte klimaneutral hergestellt. Die CEWE-Gruppe ist mit 4.000 Mitarbeitenden in 21 Ländern präsent. Die CEWE-Aktie ist im SDAX notiert. Mehr unter company.cewe.de.

10.02.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com