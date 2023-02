"Die generative KI, die jetzt durch ChatGPT populär geworden ist, weist alle typischen Merkmale eines Hypes auf," so Chefstratege Edward Stanley von Morgan Stanley. Hypes an der Börse kommen und gehen. Doch aktuell befinden wir uns nicht in einem Hype. Wir sind inmitten eines revolutionären Trends. Künstliche Intelligenz ist ein heißes Thema an der Börse. Umso wichtiger sind smarte Trading-Entscheidungen. Ein Blick auf diese fünf ETFs verrät, wo man im Bereich KI investieren sollte.

