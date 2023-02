Ford hat einen Großteil seiner Rivian-Aktien abgestoßen. Wie aus einer Mitteilung von Rivian an die US-Börsenaufsicht SEC hervorgeht, liegt die Beteiligung von Ford an Rivian nur noch bei 1,15 Prozent. Der Verkauf erfolgt eine Woche, nachdem Ford für 2022 eine Abschreibung in Höhe von 7,3 Milliarden US-Dollar auf seine Rivian-Investition gemeldet hatte. Seit Februar 2022 ist die Aktie von Rivian um ...

Den vollständigen Artikel lesen ...