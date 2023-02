Auch in China startet das Jahr schwach: Rund 408.000 New Energy Vehicles (NEVs) wurden dort im Januar 2023 verkauft, knapp 50 Prozent weniger als im Dezember 2022 und 6,3 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Das geht aus Daten der China Association of Automobile Manufacturers (CAAM) hervor. Der Marktanteil der NEVs an allen Autoverkäufen in China lag im Januar bei 24,7 Prozent, was einem Rückgang ...

Den vollständigen Artikel lesen ...