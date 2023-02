Die Inflation verharrt in Deutschland weiterhin auf hohem Niveau. Die Verbraucherpreise stiegen im Januar um 8,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Das belastet den Geldbeutel der Verbraucher, spielt allerdings auch bestimmten Unternehmen in die Karten. Diese neun ausgewählten Aktien plus die Position Xetra-Gold schlagen dabei den DAX zum Teil um Längen. Die Treiber der Inflation haben sich zuletzt geändert. Auf der einen Seite geben die Energiepreise leicht nach. Grund hierfür sind die gefallenen ...

