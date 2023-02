Die NFL liegt in Deutschland voll im Trend und immer größer wird die Nachfrage nach der amerikanischen Ballsportart. Doch auch eine deutsche Aktie hat nun gute Chancen, von dieser Entwicklung zu profitieren. Es ist die Woche vor dem Super Bowl und nicht nur in Amerika erwarten die Fans sehnsüchtig das Duell der Kansas City Chiefs und der Philadelphia Eagles. Denn auch in Deutschland wird die Sportart immer populärer und erreichte regelmäßig zweistellige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...