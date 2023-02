Einer der Highflyer des noch jungen Jahres ist die Aktie von Shop Apotheke Europe (WKN: A2AR94). Doch nach der +50%-Rallye kehrt immer mehr Ernüchterung ein, binnen fünf Tagen hat das Papier -9% auf aktuell 63 € verloren. Droht ein Kater nach der großen Party? Shop Apotheke Europe ist eine Online-Apothekengruppe mit Hauptsitz in Sevenum, Niederlande. Das Unternehmen beschäftigt insgesamt etwa 1.800 Mitarbeiter an Standorten in Sevenum, Köln, Berlin, ...

