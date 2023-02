Der Monega ARIAD Innovation setzt auf Unternehmen, deren Marktpreis nicht ihre aktuelle Innovationskraft widerspiegelt - besonders in Japan bieten sich hierzu aussichtsreiche Chancen.Mit einem Bruttoinlandsprodukt von rund fünf Billionen US-Dollar ist Japan die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt (Stand: Oktober 2022). Diesen Status verdankt das Land der aufgehenden Sonne nicht zuletzt Schwergewichten wie Toyota, Sony, NEC, Denso, Softbank oder NTT Data - allerdings spiegelt dies nur einen Teil der Wahrheit wider. Neben Disziplin und akribischer Sorgfalt zeichnet sich Japan seit Jahrzehnten durch hohe Innovationskraft entlang verschiedener Stufen der Wertschöpfungskette aus. Ein gutes Maß für diese Innovationsfähigkeit stellen Patente dar. Bei den europäischen Patenten, die als internationalste Patentstatistik angesehen wird, rangierte Japan in den Jahren 2010 bis 2019 auf Rang sechs und ließ damit Länder wie die USA, Südkorea, China oder Russland weit hinter sich. Aktuell kristallisiert sich Japans herausragende Stellung auf dem Gebiet der Wasserstoff-Technologie heraus, wie aus einer Studie des Europäischen Patentamts und der Internationalen Energieagentur hervorgeht. Teilt man sich den Olymp in diesem Bereich noch mit der EU, so ist man im Forschungsbereich der nachhaltigen Energien - zum Beispiel Brennstoffzelle oder Solar-Technologie - der Konkurrenz bereits enteilt. Trifft man bei der Patentrecherche zudem auf weniger bekannte Small und Mid Caps, wird es richtig interessant.

