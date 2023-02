Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Mit der heutigen Gründung der "meine Bayerische Vermögen" GmbH (mBV), Rosenheim, bündeln der Vermögensverwalter BV Bayerische Vermögen GmbH und die meine Volksbank Raiffeisenbank eG (mVBRB Rosenheim) ihre Kompetenzen in einem Gemeinschaftsunternehmen für die Vermögensverwaltung in der Region Oberbayern/München, so die LAIQON AG (ISIN DE000A12UP29/ WKN A12UP2) in einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Mitteilung: ...

