Im Herbst stand die Aktie von Teamviewer noch bei unter 8 Euro. In dieser Woche wurden wieder mehr als 15 Euro für das Papier gezahlt. Die aktuellen Zahlen sorgen für eine positive Stimmung. So steigt der Umsatz 2022 von 501 Millionen Euro auf 566 Millionen Euro an. Der Cashflow aus der operativen Geschäftstätigkeit verbessert sich von 194 Millionen ...

