Die Ölpreise sind am Freitag deutlich gestiegen. Grund dafür ist, dass Russland die Förderung kürzen will. Ein Barrel (159-Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Nachmittag zeitweise über 86 Dollar. Sollte Russland in Zukunft weitere Produktionskürzungen vornehmen, könnte der Ölpreis schnell wieder über die 100-Dollar-Marke steigen.Moskau hat wegen der vom Westen beschlossenen Preisobergrenze für russisches Rohöl angekündigt, ab März die Ölförderung zu kürzen. "Wie vorher erklärt, werden wir denjenigen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...