Wien (www.anleihencheck.de) - Nächste Woche werden Konjunkturdaten aus den USA den Ton angeben, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Im Fokus stehe dabei zweifelsohne die Veröffentlichung der Verbraucherpreisinflation am Dienstag. Die letzten drei Veröffentlichungen (Okt. - Dez.) seien geprägt gewesen von einem geringeren Inflationsdruck. An den Finanzmärkten habe dies zu einem positiven Stimmungswandel geführt und Zinserwartungen hätten sich zunehmend hinsichtlich Zinssenkungen im späteren Jahresverlauf exponiert. Der substanziell besser als erwartete Arbeitsmarktbericht im Januar gepaart mit einem stärker als erwarteten Anstieg des ISM für das Nichtverarbeitende Gewerbe hätten Inflationsrisiken jedoch wieder stärker ins Bewusstsein der Investoren gebracht. ...

