Die am Freitagnachmittag erwarteten Zahlen University of Michigan Consumer-Indizes werden den Edelmetall-Markt noch einmal vor dem Wochenende aufmischen. Aktuell notiert Gold bei 1.867 USD, der sich schnell wieder nach unten korrigieren kann.Wie bereits heute Morgen in unserem Beitrag dargelegt, waren die seit gestern Mittag erneuten Crashs der vier Edelmetalle Gold (TVC:GOLD), Silber, Platin und Palladium (im Schlusskurs zwischen - 1,6 % bis - 3,2 % unter ihren Tageshochs) auf Niveaus, mit denen entweder ihre seit 06./07.02. kurzzeitig erfolgten Stabilisierungsversuche sofort ...

