Die EU hat auf ihrem Gipfel in Brüssel beschlossen, stärker gegen irreguläre Zuwanderung vorzugehen. Wegen der starken Zunahme unerwünschter Migration hat die Europäische Union sich auf eine Verschärfung der gemeinsamen Asyl- und Migrationspolitik verständigt. Mehr Grenzschutz und schnellere Abschiebungen Kanzler Olaf Scholz und seine Kollegen einigten sich am frühen Freitagmorgen beim EU-Gipfel in Brüssel darauf, ...

