In der sechsten Kalenderwoche des Jahres (06.02. bis 10.02.2023) kann die Katjesgreenfood GmbH & Co. KG eine Aufstockungs-Tranche im Volumen von 5 Mio. Euro bei institutionellen Investoren am KMU-Anleihemarkt platzieren. Dadurch erhöht sich das platzierte Volumen der im November 2022 begebenen Katjes Greenfood-Anleihe 2022/27 (ISIN: DE000A30V3F1), die jährlich mit 8,00% verzinst wird, auf 25 Mio. Euro. Die zusätzlichen Mittel aus der Aufstockung sollen für künftige Neuinvestitionen in Beteiligungen und die generelle Unternehmensfinanzierung eingesetzt werden.

Gute Nachrichten für die Singulus Technologies AG - das Unternehmen hat sich eine Finanzierungslinie von bis zu 20,0 Mio. Euro für die kommenden 18 Monate gesichert. Eine erste Tranche in Höhe von 9,6 Mio. Euro ist dabei bereits beim Unternehmen eingegangen und soll für die Realisierung größerer Solarprojekte genutzt werden. "Mit dieser Finanzierung sichern wir die weitere positive Entwicklung ...

