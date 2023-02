Die ALBIS Leasing AG, (ISIN: DE0006569403), Hamburg, blickt auf eine gute Neugeschäftsentwicklung im abgelaufenen Geschäftsjahr und knüpft an das Niveau des Vorjahres an. Sascha Lerchl, Sprecher des Vorstands: "Das Neugeschäftsvolumen von € 100 Mio. verbunden mit dem vorläufigen HGB-Ergebnis am oberen Prognoserand reflektiert die Stabilität des Geschäftsmodells der ALBIS - so wurde das Neugeschäftsvolumen des Vorjahres, das durch ein größeres Einmalgeschäft geprägt war, wieder erreicht. Besonders erfreulich ist, dass wir auf unserem strategischen Pfad zur Stärkung und zum Ausbau unseres Händlergeschäfts ...

