XI'AN, China (ots/PRNewswire) -Medlab Middle East 2023, eine führende Ausstellung für Labormedizin in der Nahostregion, wurde vom 6. bis 9. Februar im Dubai World Trade Center gezeigt.Zur ersten Veranstaltung von Tianlong im Jahr 2023 sind wir gut vorbereitet und begeistert, Gäste aus der ganzen Welt willkommen zu heißen und über die neuesten Innovationen in der IVD-Branche zu sprechen.Tianlong stellt seine innovativen PCR-Laborlösungen vor. Dazu gehören Nukleinsäureextraktoren, Echtzeit-PCR-Systeme, Probenverarbeitungssysteme, Liquid-Handling-Systeme und kompatible Reagenzien. Die Vorzeigeprodukte von Tianlong erhalten für ihre hervorragende Leistungsfähigkeit und zuverlässige Qualität von neuen wie alten Partnern Anerkennung.Dieses Mal haben wir auch unser neues Produkt Panall 8000, ein All-in-one-System für die Molekulardiagnose auf den Markt gebracht und es auf der internationalen Bühne präsentiert. Das neue Produkt hat die Aufmerksamkeit einer großen Anzahl von Kunden auf sich gezogen, die innehielten, um es zu begutachten.Der neue Labor-Booster, Tianlong Panall 8000, ist ein einfaches und sicheres Molekulardiagnosesystem, das die Funktionen Entkappen/Wiederverschließen des Probenröhrchens, Probenladung, Nukleinsäureextraktion, PCR-Einrichtung, PCR-Erkennung und Ergebnisanalyse integriert, was einen echten Erkennungsprozess, also Probe eingeben und Ergebnis erhalten, realisieren und für Fachleute mit Ein-Tasten-Bedienung einen großen Komfort bieten kann.Vorteile:- System: Probe eingeben - Ergebnis erhalten- Ein-Tasten-Bedienung und Walk-Away-Arbeitsablauf- Geschlossenes System minimiert Kontamination- 8 Proben können gleichzeitig analysiert werdenEs ist ein großartiges Treffen in Dubai. Vielen Dank an alle unsere Freunde, Partner und Kollegen dafür, dass Sie Medlab Middle East 2023 zu einem großartigen Erfolg gemacht haben.Tianlong wird sich stets darum bemühen, Produkte von höchster Qualität herzustellen. Vielen Dank, dass Sie sich für Tianlong entschieden haben. Wir werden Sie über unsere neuesten Veranstaltungen auf dem Laufenden halten und hoffen, beim nächsten Mal mehr mit Ihnen interagieren zu können.Informationen zu TianlongTianlong ist ein innovatives High-Tech-Unternehmen, das sich auf molekulardiagnostische Produkte in China spezialisiert hat. Seit seiner Gründung im Jahr 1997 hat sich Tianlong der Bereitstellung integrierter PCR-Laborlösungen für professionelle Anwender weltweit verschrieben. Wir verfügen über eine breite Produktpalette, die von Geräten bis hin zu Reagenzien reicht, darunter Nukleinsäureextraktoren, Echtzeit-PCR-Systeme, All-in-One-Systeme für die Molekulardiagnose, Probenverarbeitungssysteme, Liquid-Handling-Systeme und 300 Arten kompatibler Reagenzien. Mit NMPA-, CE- und FDA-Zeichen versehen, wurden unsere Produkte in mehr als 100 Länder und Regionen weltweit exportiert und haben wesentlich zur Prävention und Kontrolle von Epidemien wie COVID-19, SARS, Vogelgrippe, Ebola, Zika und Afrikanischer Schweinepest beigetragen.