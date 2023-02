DJ XETRA-SCHLUSS/Schwach - Adidas brechen nach Gewinnwarnung ein

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt hat am Freitag mit deutliche Verlusten geschlossen. "Die Nervosität nimmt zu, die schon beinahe überbordende optimistische Stimmung der vergangenen sechs Wochen droht zu kippen", kommentierte CMC. Nachdem die Anleger wochenlang sowohl Zins- als auch Rezessionssorgen verdrängt und stattdessen die Fantasie eines Goldlöckchen-Szenarios gehandelt hätten, merkten sie nun, dass alles andere als klar sei, wie sich die Wirtschaft in den kommenden Monaten entwickeln oder was die Zentralbanken tatsächlich tun würden, hieß es. Größtes Risiko für die Börse bleibe weiterhin eine Rezession, die durch einen Fehler der Notenbanken ausgelöst werde. Der DAX schloss 1,4 Prozent niedriger bei 15.308 Punkten.

Yeezy reißt Adidas in den Keller

Adidas brachen mit Abgaben von 10,9 Prozent ein. Der Sportartikelhersteller hatte bei den Jahreszahlen 2022 die Erwartungen verfehlt und sah das Risiko weiterer Umsatz- und Gewinnbelastungen. Im laufenden Jahr könnte selbst ein operativer Verlust eintreten. Hauptgrund ist weiter die Trennung von Rapper Kanye West und hohen, bereits produzierten Beständen seiner Yeezy-Kollektion. "Adidas hatte schon mehrfach Social-Media-Fails", kommentierte ein Händler. Man habe sich in einem hochvolatilen, stimmungsgetriebenen Markt langfristig von einer Person abhängig gemacht und leide nun unter den Folgen. Im Blick des Marktes stünden nun die Restrukturierungsschritte des neuen Adidas-CEO Björn Gulden.

Laut der DZ Bank bleiben die Unternehmensziele für 2023 weit hinter den Konsenserwartungen zurück. Zwar prüfe das Unternehmen weiterhin Optionen zur Nutzung des Bestands an Yeezy-Produkten, berücksichtige für 2023 jedoch ein Szenario, in dem gar keine Yeezy-Artikel mehr verkauft werden.

Hellofresh verloren 12,9 Prozent. Laut Angaben aus dem Handel soll JP Morgan die Aktie auf "Underweight" gesenkt haben. Hintergrund sollen ein schwaches Kundenwachstum sowie die Zurückhaltung der Konsumenten sein - Belastungsfaktoren, die auch auf andere Wettbewerber der Branche zutreffen dürften. Das Umfeld für den Technologiesektor mit wieder steigenden Marktzinsen hat sich grundsätzlich eingetrübt. Delivery Hero fielen um 5,8 Prozent und Zalando um 7,1 Prozent.

Verbio büßten 10,9 Prozent ein. Belastend dürften weiter die Geschäftszahlen zum zweiten Quartal vom Vortag gewirkt haben. Diese sind laut Hauck & Aufhäuser beim EBITDA zwar besser als erwartet ausgefallen. Die Analysten hoben indes die Margenschwäche hervor.

Solide Zahlen von Carl Zeiss Meditec

Als solide wurden die Geschäftszahlen von Carl Zeiss Meditec im Handel bezeichnet. Der Kurs legte um 0,9 Prozent zu. Der deutliche Umsatzanstieg gefalle, etwas überraschend sei aber das Ausmaß des Margendrucks. So schrumpfte die EBIT-Marge auf 12,8 Prozent, während sie im Vorjahr noch bei 18,1 Prozent gelegen hatte. Entsprechend fiel das EBIT auf 60,3 nach 74,4 Millionen Euro. Carl Zeiss führt das unter anderem auf höhere Investition, aber auch den Rückgang von chirurgischen Verbrauchsmaterialien für Covid zurück. Im Jahresausblick wird die Marge wieder bei 19 bis 21 Prozent erwartet.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 15.307,98 -1,4% +9,94% DAX-Future 15.331,00 -1,5% +10,07% XDAX 15.296,76 -0,9% +10,29% MDAX 28.394,76 -2,2% +13,05% TecDAX 3.245,66 -1,4% +11,11% SDAX 13.260,06 -1,6% +11,19% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 136,01% -28 Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 4 35 1 3.860,2 66,6 67,2 MDAX 5 45 0 713,6 39,7 32,6 TecDAX 4 26 0 647,9 19,8 20,8 SDAX 8 60 2 141,7 8,5 9,3 ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/flf

(END) Dow Jones Newswires

February 10, 2023 12:00 ET (17:00 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.