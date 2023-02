Straubing (ots) -



Selbst wenn die EU ihre Zuwanderungspolitik in den kommenden Jahren tatsächlich endlich von Grund auf modernisieren sollte, heißt das nicht, dass alles gut wäre. Denn das eigentliche Problem ist, dass sich überhaupt Menschen gezwungen sehen, ihre Heimat zu verlassen. Krieg, Unterdrückung, Hunger, Armut, mangelnde Perspektiven: Solange all das Menschen in Flucht treibt, werden sie den gefährlichen Weg in die reichen Länder dieser Welt auf sich nehmen - und kein Zaun ist hoch genug, um Milliarden verzweifelte Menschen auf Dauer zurückzuhalten.



