Wien (www.fondscheck.de) - Die britische FNZ Gruppe erweitert ihr Dienstleistungsangebot, so die Experten von "FONDS professionell".Der Spezialist für Finanz-IT-Lösungen möchte die Luxemburger Fondsplattform Ifsam übernehmen, die auch die Abwicklung alternativer Fonds anbiete.Die FNZ Gruppe, zu der die beiden deutschen Fondsplattformen European Bank for Financial Services (ebase, bald FNZ Bank) und die Fondsdepot Bank gehören würden, habe einen Kaufvertrag zur Übernahme der International Fund Services & Asset Management (Ifsam) unterzeichnet, einer in Luxemburg ansässigen B2B-Fondsplattform. Das habe der britische Finanztechnologieanbieter mitgeteilt. Die Übernahme stehe noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden. ...

